Trading online: consigli e suggerimenti utili per investire nonostante il rischio inflazione

Chiasso Svizzera 7 dicembre 2021. I timori sull’aumento dell’inflazione stanno penalizzando le principali piazze finanziarie, con forti ribassi sia a Wall Street sia sulle borse europee e asiatiche. Ad aprile l’inflazione è salite dal 4,2% negli Stati Uniti, causando un’ondata di vendite alla Borsa di New York. Anche nel Regno Unito l’incremento dei prezzi è raddoppiato ad aprile, passando dal +0,7% di marzo al +1,5. Nello stesso mese nell’Eurozona la crescita dell’inflazione è stata del 2%, mentre su base annuale l’incremento è dell’1,6%.

Il rialzo aggressivo dei prezzi ha provocato l’aumento del rendimento dei Treasury USA a 10 anni, arrivato all’1,65% dopo il calo delle scorse settimane. La contrazione del prezzo del petrolio, dopo che il greggio aveva toccato i 70 dollari al barile, fa invece rifiatare le materie prime, dove comunque il rally delle commodities rimane ancora significativo con preoccupazioni per la ripresa economica. In Italia lo spread è in aumento, tuttavia sale anche il rendimento del Btp a 10 anni che supera l’1%.

Come fare trading online tra inflazione e crescita economica

Nonostante la sorpresa da parte di molti investitori retail, in realtà lo scenario attuale era del tutto previsto dai mercati. Gli operatori temono che presto la FED sarà costretta a intervenire, riducendo l’offerta monetaria e aumentando i tassi, qualora l’economia dovesse surriscaldarsi troppo e l’inflazione sfuggire di controllo. Non a caso sono state liquidate molte posizioni ad alto rischio, con la corsa verso asset difensivi come i titoli ciclici, le obbligazioni indicizzate all’inflazione e l’immobiliare.

Allo stesso tempo, l’aumento della volatilità rappresenta un’opportunità per chi investe con il trading online, in quanto è possibile speculare sui movimenti dei prezzi con maggiori possibilità d’investimento. Secondo questa guida che spiega come fare trading online proposta sul portale Segnaliditrading.net, è fondamentale investire nella formazione professionale per essere in grado di operare anche in scenari complessi.

Innanzitutto bisogna essere capaci di creare una strategia operativa efficiente, utilizzando l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale per monitorare i mercati, allo scopo di individuare i trend più promettenti e le occasioni d’investimento adatte alle proprie esigenze. Inoltre, è indispensabile apprendere come gestire le emozioni, per evitare che i fattori psicologici interferiscano nelle performance di trading, imparando quando non bisogna operare e in quali momenti invece è consigliabile investire.

Non meno importante è l’apprendimento delle tecniche di gestione del rischio, dall’impostazione corretta di stop loss e take profit fino all’utilizzo sostenibile del capitale nelle singole posizioni. Il segreto di molti trader professionisti non è il profitto in un trade specifico, ma le prestazioni di lungo periodo, ottenute con un approccio professionale, il money management e il controllo delle perdite. Anche gli strumenti di risk management devono essere utilizzati in modo consapevole, altrimenti perdono gran parte della loro efficacia.

Il money management nel trading online per la gestione del rischio

La gestione del capitale e del rischio consente di fare trading online in maniera sostenibile, creando una strategia operativa e rispettandola sempre. Ogni trader può definire le proprie regole, ad esempio stabilendo la perdita che si è disposti ad accettare per ogni singolo trade, tuttavia non bisogna mai infrangere i parametri individuati durante gli investimenti. Ciò vale soprattutto quando non si capisce bene cosa sta succedendo, momento in cui deve prevalere la prudenza per partire dallo studio e dall’analisi finanziaria.

L’inflazione in aumento mette a disposizione importanti opportunità d’investimento per i trader competenti, ad ogni modo è necessario essere in grado di fare trading in modo distaccato, mettendo da parte le emozioni e valorizzando un approccio operativo pianificato. Se ci si accorge di non possedere le giuste competenze è importante essere onesti con se stessi, dedicando tempo alla formazione per acquisire conoscenze e capacità adeguate. In questi contesti non bisogna mai improvvisare, in quanto in gioco ci sono i propri soldi, motivo per il quale non sono ammissibili errori commessi per mancanza di conoscenze.

Per ulteriori informazioni:

IoInvesto.com SA

Segnaliditrading.net

email: info@segnaliditrading.net

Sede: via Laveggio 6, Mendrisio, Svizzera

Telefono: 800140404