Ucraina, Orsini: "Se Russia perde guerra rischia autodistruzione"

"Una sconfitta in Ucraina potrebbe innescare la dissoluzione della federazione russa. Una sconfitta innescherebbe un processo di autodistruzione, ecco perché dico che questa guerra per la Russia è una questione esistenziale". Sono le parole del professor Alessandro Orsini che, a Cartabianca, si esprime così sulla guerra tra Ucraina e Russia.

"Se gli ucraini potessero, lancerebbero qualsiasi missile verso Mosca, com'è comprensibile che sia. Evidentemente hanno sviluppato droni in grado di penetrare per 650 km nel territorio della Russia. Non so quanto siano contenti gli Stati Uniti. Penso che dopo l'attacco in territorio nazionale russo i consensi attorno a Putin siano destinati a crescere. Questa guerra potrebbe durare molti anni, potrebbe crearsi una situazione simile a quella che c'è tra Corea del Nord e Corea del Sud", dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

"Se questa guerra andrà avanti molti anni, l'Italia deve rivedere le proprie politiche nel Mediterraneo e fare un investimento molto grosso nella marina militare. La sicurezza dell'Italia è molto esposta nel Mediterraneo: la Russia è molto insidiosa in Libia e Algeria. Non penso che la Russia si sia messa in un vicolo cieco. All'angolo c'è l'Ucraina. La Russia ha mantenuto i rapporti con Cina e India", aggiunge. "Sono assolutamente certo che in una condizione disperata la Russia userebbe l'arma nucleare tattica, ma vedo più lontano questo periodo nei prossimi mesi: Putin fa grande affidamento sui 300mila soldati che sta per inviare al fronte e pensa di poter centrare gli obiettivi in modo convenzionale".