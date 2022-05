Ucraina, Putin a Scholz e Macron: "Pronto a dialogo con Kiev"

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua disponibilità al dialogo con Kiev in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino.

"E' stata data speciale attenzione allo stato delle cose sul binario dei negoziati, che è congelato a causa di Kiev. Vladimir Putin ha confermato che la Russia è aperta a riprendere il dialogo", si legge nel comunicato.

Nella conversazione telefonica di oggi con Vladimir Putin, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron "hanno insistito per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe". Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebeshtreit, al termine della telefonata, durata 80 minuti, ed avvenuta "su iniziativa" del cancelliere tedesco e del presidente francese. I due leader hanno anche "esortato il presidente russo ad impegnarsi in seri negoziati con il presidente ucraino per trovare una soluzione diplomatica al conflitto", ha aggiunto il portavoce tedesco.