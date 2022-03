Ucraina-Russia, Lavrov: "Non vogliamo guerra mondiale, troveremo soluzione"

Una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina verrà trovata. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a poche ore dall'avvio del secondo round di colloqui tra Kiev e Mosca. "Non c'è dubbio, ho fiducia che verrà trovata una soluzione alla crisi in Ucraina", ha detto, sottolineando che ''le richieste di Mosca nei negoziati sono minime'' e "la Russia è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e tutta l'Europa". ''Non vogliamo una guerra nucleare'', ha ribadito, ma ''se dispiegheranno armi nucleari contro di noi affronteremo la situazione''."Stanno parlando di Terza guerra mondiale. E una Terza guerra mondiale può essere solo una devastante guerra nucleare'', ha detto.

Lavrov ha poi accusato gli Stati Uniti di voler "controllare l'Europa come vollero fare Hitler e Napoleone''. "Stanno cercando di imporci la loro visione del futuro dell'Europa, gli americani hanno l'Europa sotto il loro controllo''. Lavrov ha aggiunto che ''gli americani stanno dettando ai tedeschi cosa è bene per la sicurezza energetica europea e stanno dicendo che non hanno bisogno di quel gasdotto (il Nordstream 2, ndr) e che la sicurezza sarà assicurata dalle forniture dagli Stati Uniti, che è molto più costosa''. Ma ''l'isteria finirà'', ha detto.