Ucraina, Russia: "Schiacceremo armi fornite da Occidente a Kiev"

Le armi che i Paesi occidentali stanno fornendo al "regime" ucraino "saranno schiacciate dalle forze armate della Federazione Russa". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

"Gli oppositori della Russia continuano ad alzare la posta in gioco, ma - come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra in più di un'occasione - gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno comunque raggiunti e tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando in Ucraina da varie parti a ritmi crescenti, sarà letteralmente schiacciato", ha affermato il vice ministro.