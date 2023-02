La Nato respinge il piano in punti presentato dalla Cina per tentare di porre fine alle ostilità in Ucraina. Pechino, dice il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, "ha presentato dei punti", ma "la Cina non ha molta credibilità, perché non sono stati in grado di condannare l'invasione illegale dell'Ucraina".