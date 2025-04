Firenze, il patologo Alberto Mantovani in Ateneo per Unifi Chairs

Proseguono anche nel 2025 gli incontri di Unifi Chairs, il ciclo di appuntamenti con premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama inaugurato per il centenario dell’Ateneo fiorentino e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Quinto ospite di Unifi Chairs sarà Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia generale presso Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Mantovani ha contribuito al progresso delle conoscenze nel settore immunologico formulando nuovi paradigmi e identificando nuove molecole e funzioni. Membro di diverse accademie nazionali e internazionali – fra cui Accademia dei Lincei, Academia Europaea, USA National Academy of Science – è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Per la sua attività ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Il primo incontro, intitolato “Immunità e Infiammazione: una metanarrazione della Medicina contemporanea”, è dedicato agli studenti dell’Ateneo e si terrà martedì 1° aprile nell’Auditorium Cto Aou Careggi (Largo Piero Palagi, 1 – ore 14). Dopo l’introduzione a cura di Francesco Annunziato, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, l’incontro affronterà tematiche come struttura e complessità del sistema immunitario, infiammazione e immunità innata, oltre ad approcci di immunoterapia del cancro. I partecipanti potranno richiedere la convalida di un Cfu se previsto dal regolamento del loro corso di studi. Prenotazione necessaria sul portale eventi di Ateneo.

Il secondo appuntamento avrà luogo mercoledì 2 aprile al Liceo G. Castelnuovo (via della Colonna 10 – ore 9.30) ed è destinato agli studenti della scuola superiore fiorentina. Insieme ai ragazzi Mantovani parlerà di immunità, vaccini e stile di vita, nonché di quali siano le migliori pratiche per rafforzare il sistema immunitario.

L’ultimo incontro, dal titolo “Immunità, vaccini e stile di vita: dal cancro a Covid-19” e aperto alla cittadinanza, sarà ospitato giovedì 3 aprile in Aula Magna (piazza San Marco 4 – ore 17). A dare inizio all’incontro saranno i saluti portati dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il dibattito verterà su immunoterapia, vaccini, sistema immunitario e cancro. La partecipazione all’evento è libera, fino ad esaurimento posti.

Prima di Mantovani, per il ciclo Unifi Chairs sono stati ospiti dell’Ateneo il premio Nobel per l’Economia 2021 Guido W. Imbens, l’interprete e drammaturga Monica Guerritore, il sociologo e docente dell’University of Glasgow Desmond McNulty e il professore di Fisica e Astrofisica dell’Università di Princeton Paul J. Steinhardt.