circle x black
Cerca nel sito
 
banner universita

Semestre aperto Medicina, Vaia: "Riforma Bernini è apprezzata da studenti, investiamo su formazione'

La testimonianza di una studentessa che frequenta i corsi alla Sapienza: "Meglio dei test"

22 ottobre 2025 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La riforma dell'accesso a Medicina "è una occasione per tutti noi ragazzi di entrare subito nell'ambiente universitario e affrontare le materie che poi ci aspetteranno una volta che entreremo a Medicina. E' una esperienza difficile, perché il tempo non è molto, ma ci avvicina a quello che dovremo studiare nei prossimi 6 anni. E' sicuramente meglio però dei test". Così una studentessa che sta frequentando il semestre aperto alla Facoltà di Medicina dell'università Sapienza di Roma. La testimonianza è stata raccolta da Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video sui social. "Abbiamo bisogno di uno sguardo nuovo, di giovani preparati che costruiscono il futuro per tutti - sottolinea Vaia nel post sui social - E che restino poi nel nostro Paese. Investiamo nella formazione, premiamo il merito, consegniamo a loro con fiducia il nostro presente ed il nostro futuro. La riforma del ministro Anna Maria Bernini è apprezzata dagli studenti, siamo in una fase sperimentale, ma il merito è stato rimesso al centro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta semestre filtro Medicina Medicina ammissione Medicina Vaia Semestre aperto Medicina
Vedi anche
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza