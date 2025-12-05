Roma Tre inaugura i nuovi laboratori didattici e di ricerca dedicati al Food

Saranno inaugurati martedì 9 dicembre alle ore 12:00, i nuovi laboratori didattici e di ricerca dedicati al Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche del Dipartimento di Scienze, riconosciuto come Dipartimento di eccellenza italiano dal ministero dell'Univeristà e della Ricerca, dell’Università degli Studi Roma Tre. La nuova struttura sorge presso la sede di Ostia, in Via Bernardino da Monticastro 1, e rappresenta un investimento significativo nel potenziamento della formazione e della ricerca nel settore food italiano e internazionale. Si tratta di un complesso di 250 metri quadrati di laboratori, dotati di strumentazioni all’avanguardia, una struttura innovativa nel panorama della didattica universitaria pubblica italiana. Gli spazi sono stati progettati per rispondere alle esigenze formative di un ambito in continua evoluzione e sempre più centrale nell’economia agroalimentare del Made in Italy. All’interno della struttura trovano posto diversi ambienti specializzati: il laboratorio didattico sul cibo, con una superficie di circa 65 mq e 10 banchi che ospitano 20 postazioni studente oltre alla postazione docente; il laboratorio di ricerca sul cibo, che si estende per circa 66 mq; e, ancora, due ulteriori laboratori dedicati alla gastronomia e alle cosiddette “arti bianche”, ovvero la pasticceria, entrambi di circa 60 mq. Una dotazione che sottolinea l’attenzione per una didattica pratica, avanzata e vicina alla ricerca e al mondo professionale.

Per il rettore dell'Ateneo Maurizio Fiorucci, "questi nuovi laboratori rappresentano un passo importante nella strategia di potenziamento dell’offerta formativa e di ricerca di Roma Tre. Investire in strutture moderne e altamente attrezzate significa offrire ai nostri studenti un ambiente che stimoli curiosità, competenze e creatività. Il settore enogastronomico è uno dei motori della cultura del nostro Paese: formare professionisti capaci di comprenderlo, valorizzarlo e reinventarlo è un impegno che l’Ateneo assume con grande responsabilità".

L’inaugurazione prenderà il via in Aula 3 con i saluti istituzionali del rettore Fiorucci, del direttore generale Alberto Attanasio, e della professoressa Livia Leoni, coordinatrice del corso di laurea. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe di un progetto che rafforza ulteriormente la presenza dell’Università Roma Tre nel territorio di Ostia e, più in generale, nel panorama accademico romano e nazionale. Al termine degli interventi, i partecipanti saranno accompagnati nella visita ai nuovi laboratori, dove potranno osservare studenti e docenti impegnati in diverse attività pratiche. "Una visita che permetterà di osservare da vicino spazi e attrezzature e di cogliere la portata di un investimento che ha l’obiettivo di creare presso la sede di Ostia un centro per la ricerca e la formazione nel settore enogastronomico – racconta la professoressa Livia Leoni, coordinatrice del corso di laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche - i nuovi laboratori non serviranno solo a formare i gastronomi del futuro, ma anche a generare collaborazioni con aziende e enti che operano nel settore agroalimentare".