Svelto (UniPv): "Con Maugeri master per cura paziente fragile, non solo anziano"

"Il master di II livello 'Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile' ha avuto avvio grazie a un'interlocuzione portata avanti dall'Istituto Maugeri insieme al ministero" dell'Università e della Ricerca, "nella persona del ministro Bernini e della sua consulente, la senatrice Gallone. Ha un chiaro inquadramento nell'ambito della formazione del medico nei confronti del paziente fragile, una platea molto più ampia degli anziani, che richiede un approccio multidisciplinare, un atteggiamento anche psicologicamente adeguato e, soprattutto, una cura ad aspetti connessi anche a un gap culturale, che portano le persone a essere meno propense a farsi curare". Così il rettore dell'Università di Pavia, Francesco Svelto, all'inaugurazione del master oggi all'Auditorium Salvatore Maugeri dell'Irccs Maugeri di Pavia.

"E' necessario - spiega Svelto - un atteggiamento di avvicinamento alle persone fragili con tutti gli strumenti: una sollecitazione a prendere parte agli screening e alla prevenzione. In tal senso, la tecnologia viene in grande soccorso. Aspetti connessi alla telemedicina diventano elementi salvifici, soprattutto per persone che hanno difficoltà a raggiungere gli istituti e che quindi possono essere monitorate anche a distanza".

Il rettore illustra poi l'importanza della collaborazione tra università e ambiente ospedaliero. "Sono convinto - sottolinea - che l'università con l'Irccs devono fare molto di più per avvicinare il mondo delle imprese e delle aziende attorno a loro. Un esempio su tutti: in una città come Pavia è abbastanza assurdo che non vengano aziende biotecnologiche per cercare di prendere tutto ciò che dagli istituti e dalle università si può trarre. Potrebbe essere un tassello di grande importanza per il territorio, per le istituzioni, ma anche per i giovani", conclude.