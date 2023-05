Usa, l'amore di Biden per pizza e gelato e le lamentele di Jill

Consiglieri della Casa Bianca rivelano al sito Axios della 'guerra' in corso alla Casa Bianca tra presidente e first lady, che vuole per lui una dieta più sana con meno zuccheri e carboidrati

Joe Biden va per gli 81 anni, ma ha i gusti alimentari "di un bambino": pizza, biscotti, spaghetti, gelato e persino i panini alla marmellata e burro di arachidi. E la cosa sta creando tensioni con la moglie Jill che vorrebbe che il marito seguisse una dieta più sana, come molti meno carboidrati e zuccheri e più verdure, e forse un po' più in linea con l'età anagrafica del presidente.

A raccogliere le indiscrezioni di ex attuali consiglieri di Biden è Axios che spiega che "la guerra per il cibo" è una delle diverse iniziative che la first lady ed i suoi collaboratori della Casa Bianca stanno adottando per la salute del presidente in vista della sua campagna per la rielezione.

Iniziative che non sembrano destinate ad essere accolte con favore con Biden, aggiunge il solitamente ben informato sito riportando che per esempio il presidente nel weekend ha mangiato in un ristorante messicano di Washington, ordinando quesadilla al pollo e poi churros, il famoso dolce fritto ispanico.

Nel libro sulla storia della famiglia Biden, la sorella del presidente Val ha raccontato che, invitata per una cena privata alla Casa Bianca nel settembre 2021, la first lady organizzò un menù con salmone in crosta e contorno di verdure miste. "Dannazione, mi fa mangiare sempre queste cose sane", era stata la reazione del fratello che poi, rivela ancora Val, aveva mangiato, attento a non farsi vedere dalla moglie, una fetta di torta al limone ed una buona dose di gelato al cioccolato.

L'amore per gelati e pizza di Biden - che comunque per mantenersi si sottopone ad un rigido programma di fitness settimanale - sembra riavvicinare le abitudini alimentari del presidente in carica a quelle del suo predecessore, e possibile nuovo avversario nel 2024, Donald Trump che non ha mai nascosto la sua enorme passione per il fast food.

Dopo gli otto anni in cui Barack e soprattutto Michelle Obama avevano cercato di portare avanti una vera rivoluzione culturale per convincere gli americani a mangiare più verdure e meno fast food, il tycoon condusse la restaurazione pro fast food alla Casa Bianca. Tanto che, in occasione della visita alla Casa Bianca di una squadra di football, fece servire un'intera cena a base di hamburger e pizza dei più famosi marchi americani.