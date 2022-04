Vaccini covid, Oms: "Immunità cala contro contagio Omicron"

"I dati disponibili sui vaccini Covid-19 contro la variante Omicron mostrano che l'immunità cala contro l'infezione ma l'efficacia resta elevata e più sostenuta contro la malattia grave e il decesso, specialmente dopo il booster". Lo sottolinea il gruppo strategico di esperti (Sage) dell'Oms sulle vaccinazioni, che ha rivisto le sue indicazioni sulle vaccinazioni, non solo Covid.

Gli esperti hanno esaminato "i dati relativi all'immunità ibrida, indotta dall'infezione e dal vaccino. La sieroprevalenza di Sars-CoV-2 sta aumentando rapidamente a livello globale, sulla base sia dei contagi che della vaccinazione - affermano - E' necessario comprendere l'effetto protettivo dell'immunità indotta dall'infezione, da sola o in combinazione con la vaccinazione, in particolare in relazione a possibili modifiche al programma vaccinale contro Covid-19". Al momento le evidenze sono ancora limitate e preliminari e per il Sage sono necessari "più prove sulla durata della protezione sia per l'immunità ibrida che per l'immunità indotta dal vaccino, in base alla gravità della malattia".