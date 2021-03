Vaccino covid AstraZeneca, arrivate a Pratica di Mare 295.200 dosi

(Adnkronos)

Va avanti in Italia il piano di vaccinazione con il siero anti-covid di AstraZeneca. All'indomani dello stop precauzionale dell'Aifa per un lotto dei vaccini, sono arrivate oggi all'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale vaccini della Difesa, 295.200 dosi del siero. Le fiale, dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, verranno inviate entro la giornata nelle varie Regioni, in 101 farmacie e 11 siti di stoccaggio della Difesa.

Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus.