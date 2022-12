Vaccino Covid under 4, Cartabellotta: "Approvato a ottobre, silenzio dissenso istituzionale?"

"Il vaccino Covid per la fascia di età 6 mesi-4 anni è stato approvato da Aifa lo scorso 27 ottobre. E' un caso di silenzio dissenso istituzionale?". Lo fa notare il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, su Twitter, postando una foto della determina dell'Agenzia italiana del farmaco, del 27 ottobre scorso, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

"Comirnaty (3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile) - si legge nell'allegato alla determina - è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19, malattia causata da Sars-CoV-2, nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra sei mesi e quattro anni".