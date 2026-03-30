Valorizzazione della risorsa mare, il Senato approva il Disegno di legge

Il Senato ha approvato in prima lettura, con 81 voti favorevoli, nessun voto contrario e 58 astensioni, il Disegno di legge dedicato alla valorizzazione della risorsa mare. Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati per il prosieguo dell’iter parlamentare. Il testo riconosce al mare un ruolo di risorsa strategica per il Paese, considerandone la rilevanza sotto molteplici aspetti: economico, ambientale, produttivo, scientifico, energetico e turistico. L’obiettivo del provvedimento è quello di promuovere una gestione più integrata e sostenibile dello spazio marittimo, rafforzare le attività legate all’economia blu, tutelare gli ecosistemi marini e incentivare politiche di sviluppo che valorizzino le potenzialità del settore marittimo nazionale. Il disegno di legge mira, inoltre, a migliorare il coordinamento tra istituzioni, imprese, enti di ricerca e amministrazioni coinvolte nella governance del mare, favorendo un approccio trasversale e di lungo periodo orientato alla competitività e alla protezione del patrimonio marino. Con l’approvazione del Senato si apre dunque la seconda fase del percorso legislativo, che vedrà la Camera esaminare il testo e proporre eventuali modifiche per arrivare alla versione definitiva della norma.

La scheda del provvedimento