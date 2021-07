Varante Delta covid, in Gb casi quadruplicati in un mese

I casi di covid riconducibili alla variante Delta del coronavirus sono quasi quadruplicati in meno di un mese in Gran Bretagna. Sono stati fino a ora individuati 161.981 casi nel paese, il 46% dei quali registrati nell'ultima settimana. In Gran Bretagna, la variante sequenziata per la prima volta in India è responsabile oggi del 95 per cento dei casi. "Anche se i contagi stanno aumentando, non stiamo assistendo a una crescita proporzionale dei ricoveri. I dati confermano il successo della campagna vaccinale condotta fino a ora e dimostrano chiaramente l'importanza di ricevere entrambe le dosi di vaccino", ha precisato Jenny Harries, a capo della Uk Health Security Agency.