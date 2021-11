Variante sudafricana Omicron, Gismondo: "Allarmismo da incoscienti"

"Non ne conosciamo le caratteristiche, esperti e media evitino allarmi"

Sulla variante sudafricana Omicron del Covid "si stanno già diffondendo voci allarmistiche", con "conseguenze che abbiamo già visto, con il crollo in borsa. E' assolutamente da incoscienti comunicare che si tratta di una variante pericolosissima e super contagiosa perché, al momento, non ne conosciamo le caratteristiche". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"I laboratori di riferimento - spiega ancora Gismondo - stanno studiando per tracciare e conoscere questa variante. E se da un lato, come sanità pubblica, è doveroso mantenere la massima allerta perché non si diffondano i contagi, dall'altro lato è doveroso, da parte dei media e degli esperti, di evitare allarmismi visto".