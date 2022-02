Venezia-Napoli 0-2, Osimhen-Petagna gol: azzurri tallonano Inter

Il Napoli vince 2-0 sul campo del Venezia nella gara per la 24esima giornata della Serie A, affianca il Milan ed è a ridosso dell'Inter capolista, che nel prossimo turno è attesa al Maradona per il big match scudetto. Gli azzurri passano sul campo dei veneti grazie al gol di Osimhen. Il nigeriano, che nel primo tempo scheggia l'incrocio dei pali con un destro da posizione defilata, al 58' fa centro. Cross di Politano dalla trequarti, il centravanti - al rientro da titolare - sul secondo palo trova il tempo per il colpo di testa incrociato: palla in rete, 0-1.

Il raddoppio arriva al termine del recupero infinito. Al 99' Petagna piomba sulla respinta del portiere lagunare, tap-in e 0-2. La vittoria consente al Napoli di salire a 52 punti e di agganciare il Milan. Il primo posto dell'Inter, leader a quota 53, è lontano solo una lunghezza. I nerazzurri, che devono recuperare la gara con il Bologna, sabato prossimo fanno visita al Napoli in una sfida scudetto.