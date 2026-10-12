Vertice Med9, Meloni: il Mediterraneo torna al centro dell’agenda europea

Da Spalato, al termine del vertice del gruppo Med9, il Premier Meloni, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità che l’Europa rivolga maggiore attenzione al proprio fianco meridionale, soprattutto in una fase caratterizzata da crescenti tensioni internazionali.

Questo è stato uno dei principali temi al centro dell’incontro tra i leader dei nove Paesi mediterranei dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Slovenia, Cipro e Malta), anche in vista del prossimo Consiglio europeo. Sul piano economico, Meloni ha rinnovato l’appello a Bruxelles affinché conceda maggiori margini di flessibilità per contrastare l’impatto dell’inflazione sui conti pubblici. In ambito energetico, inoltre, il Governo mantiene aperta la possibilità di intervenire nuovamente sulle accise mobili dei carburanti e sul ripristino del price cap. Al vertice hanno preso parte, oltre ai leader dei Paesi membri del Med9, anche rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. I lavori si sono concentrati sui principali dossier strategici per l’Unione, tra cui sicurezza, migrazioni, energia, competitività, allargamento dell’Unione, crisi in Medio Oriente e cambiamenti climatici.

Il video della conferenza stampa