Viminale, rafforzamento prevenzione antimafia e sicurezza nei cantieri

Via libera del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), riunito al Viminale, a due nuovi protocolli di legalità proposti dalle Prefetture di Milano e di Novara, per intensificare i controlli antimafia su appalti e subappalti delle grandi opere e rafforzare la sicurezza nei cantieri. Nello specifico, le intese riguardano, nel primo caso, il prolungamento della Linea 5 della Metropolitana da Milano a Monza e, nel secondo, l’ampliamento dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara). Il CCASIIP, inoltre, ha approvato un nuovo schema unico di relazione ispettiva destinato dai Gruppi Interforze Antimafia con l’obiettivo di rendere più omogenee ed efficaci le attività di vigilanza nei cantieri. Durante il vertice, infine, è stata presentata la relazione sull’attività della Struttura per la prevenzione antimafia nel periodo 2023-2026, che, tra l’altro evidenzia il rafforzamento della collaborazione tra Prefetture, DIA e Forze di Polizia in ottica di tutela dei principali progetti infrastrutturali nazionali.

La relazione sulla prevenzione antimafia