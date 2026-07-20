circle x black
Cerca nel sito
 

Viminale, rafforzamento prevenzione antimafia e sicurezza nei cantieri

20 luglio 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Via libera del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), riunito al Viminale, a due nuovi protocolli di legalità proposti dalle Prefetture di Milano e di Novara, per intensificare i controlli antimafia su appalti e subappalti delle grandi opere e rafforzare la sicurezza nei cantieri. Nello specifico, le intese riguardano, nel primo caso, il prolungamento della Linea 5 della Metropolitana da Milano a Monza e, nel secondo, l’ampliamento dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara). Il CCASIIP, inoltre, ha approvato un nuovo schema unico di relazione ispettiva destinato dai Gruppi Interforze Antimafia con l’obiettivo di rendere più omogenee ed efficaci le attività di vigilanza nei cantieri. Durante il vertice, infine, è stata presentata la relazione sull’attività della Struttura per la prevenzione antimafia nel periodo 2023-2026, che, tra l’altro evidenzia il rafforzamento della collaborazione tra Prefetture, DIA e Forze di Polizia in ottica di tutela dei principali progetti infrastrutturali nazionali.

La relazione sulla prevenzione antimafia

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antimafia sicurezza cantieri prevenzione
Vedi anche
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Arianna Meloni alla fiaccolata per Paolo Borsellino: "Eroe del nostro tempo" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza di Rafa Nadal per la vittoria della Spagna - Video
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video
Caso Roggero, Tajani: "In maggioranza tutti d'accordo su grazia ma decide Mattarella" - Video
Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza