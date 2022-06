Will torna con 'Chi sono veramente'. La politica? "Annoia noi giovani"

Will ha 21 anni, voleva fare il calciatore ma poi ha scoperto una vocazione fatta di note. E dopo aver partecipato a X Factor nel 2020 si è rivelato una specie di calamita inanellando oltre 30 milioni di stream su Spotify e 14 milioni su Youtube, oltre a un disco di platino. Ora è il tempo del primo Ep, 'Chi sono veramente' ( etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Un inno all'autenticità: "Le sfumature d’animo che hanno accompagnano la stesura dei testi di questo ep sono molteplici - racconta all'Adnkronos - In generale mi sono liberato da mille fardelli e inutili paure, non bisogna avere paura di mostrare le proprie emozioni e i propri sentimenti. Lasciarsi andare aiuta e la musica credo sia la migliore terapia per questo. L’importante è sempre rimanere sé stessi, mostrando anche le proprie fragilità". E proprio nel solco di questa scia, con i referendum alle porte, gli abbiamo chiesto 'La tua musica parla d'amore e il contesto sociale intorno a te, la politica, ti interessano? "L'attualità mi interessa, ma come molti giovani ho perso interesse per la politica, in particolare per il modo che hanno di comunicarla qui in Italia. Abbastanza noioso. Persino a chi fa politica sembra che la politica faccia schifo". Ora andrai a votare i referendum? "Sì, a votare vado, devo ancora approfondire alcune cose".

"In questo mio primo Ep c’è tutto il viaggio di questi ultimi anni che mi ha portato fino a qui, dall’iniziale e costante timore di non sentirsi all’altezza sino alla nuova consapevolezza di me. Non è stato facile. Ogni Viaggio è sempre vissuto intensamente, ora però so chi sono e chi voglio essere, sento che è il momento giusto per uscire allo scoperto raccontandovi nel bene e nel male chi sono veramente", dice il giovane artista, al secolo William Busetti, spiegando il percorso che c'è stato dietro 'Chi sono veramente', l'Ep che dà il titolo anche a uno dei sei brani del progetto ('Estate', già disco di platino, 'Domani che fai?' e 'Anno luce' che hanno superato oltre 40 milioni di stream e tre nuovi attesi inediti 'Chi sono veramente', 'La storia più bella di sempre' e 'Capolavoro').

L’Ep, annunciato con un breve video racconto su TikTok che in poche ore ha superato il mezzo milione di views e oltre i 60 mila Like, è in uscita domani 10 giugno su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ed è già disponibile in pre- order al link https://capitol.lnk.to/chisonoveramenteEP. Da oggi sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il 'Chi sono veramente tour' che vedrà Will impegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane. E poi, sorpresina per i fan, preordinando ora sul sito Universal 'Chi sono veramente Ep' si avrà diritto ad accedere alle prove esclusive di una delle date del tour di Will. "' Chi sono veramente' - si sofferma ancora Will - rappresenta effettivamente quello che sono personalmente e musicalmente in questo momento. Sono molto fiero di questo lavoro perché mi sono impegnato molto e racchiude quello che è stato il mio percorso fin qui. Un primo ciclo che si chiude verso nuovi orizzonti e prospettive in divenire. In futuro ci sarà spazio per sperimentare musicalmente ancora di più, non perdendo mai la parte istintiva della mia musica". Will torna alla dimensione live il prossimo autunno nei principali club della penisola italiana. Tra le prime date annunciate si parte il 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano ( Santeria toscana) e il 19 Novembre a Treviso (New age club).

(di Veronica Marino)