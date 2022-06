Yobee acquisisce il 52% di Influaction, società specializzata in Influencer Marketing

La web agency guidata da Alessandro Bonaccorsi cambia così il proprio posizionamento, proponendosi come Hub Digitale in grado di fornire soluzioni per qualsiasi esigenza del cliente

MILANO - 28 giugno 2022 - Attraverso l'acquisizione di una quota di maggioranza di Influaction, Yobee amplia il portafoglio di servizi digitali offerti al mercato, aggiungendo il tassello dell'influencer marketing, sempre più rilevante nella strategia di comunicazione dei Brand.

Influaction sviluppa e gestisce progetti di influencer marketing che spaziano dall'utilizzo di celebrities all'ingaggio di micro e macro-influencer; questa flessibilità consente all'agenzia di creare progetti articolati che possono prevedere la partecipazione di diversi profili di influencer con l'obiettivo di intercettare e ingaggiare le varie componenti del target di interesse del Cliente, a livello nazionale e internazionale.

Fabrizio Tomei, fondatore di Influaction: "La forza è nella qualità della piattaforma, una delle migliori sul mercato per capacità e velocità dello scouting e per la gestione delle attività; ma soprattutto nell’efficienza operativa del team di Influaction che consente una delivery puntuale delle campagne e risultati garantiti. A livello di fatturato – aggiunge – abbiamo superato nel primo semestre la raccolta di 1 milione di euro. L'ingresso nel gruppo Yobee-Keyformat ci completa in termini di capacità e qualità di risposta alle esigenze dei potenziali Clienti: in particolare l'ingegno creativo e la capacità progettuale di Keyformat - creative e talent agency del gruppo - ci consentirà di moltiplicare le opportunità commerciali”.

Alessandro Bonaccorsi, CEO di Yobee: “Questa operazione è funzionale alla nuova strategia di Yobee, che sta cambiando il proprio posizionamento per presentarsi ai Brand e alle Agenzie come un Hub Digitale in grado di fornire risposte e soluzioni a qualsiasi esigenza del Cliente, con prodotti e servizi gestiti internamente o attraverso i propri partner selezionati. A breve comunicheremo altre operazioni che vanno esattamente in questa direzione”.

Alessandro Bonaccorsi, ceo Yobee



È anche per questo che il team di Influaction si è trasferito nello spazio polifunzionale di via Watt 27 a Milano, sede del gruppo Yobee-Keyformat. In un ambiente informale e stimolante, oltre 40 persone coabitano e collaborano esaltando le rispettive professionalità e creatività con la contaminazione reciproca.

