Patrick Zaki in carcere in Egitto per altri 45 giorni. E' stata nuovamente rinnovata la custodia cautelare per lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna detenuto in Egitto. Lo hanno confermato all'Adnkronos fonti dell'Eipr, l'ong egiziana con la quale Zaki collaborava. L'udienza per il rinnovo della custodia cautelare si è svolta due giorni fa.