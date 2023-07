Zangrillo: “Le virtù di un'organizzazione passano attraverso la qualità del capitale umano”

Zangrillo: “Essere qui, oggi, per chi è il datore di lavoro più grande in Italia, significa ribadire la volontà di un dialogo con il sindacato, con chi rappresenta gli interessi e i diritti dei lavoratori. Stiamo attraversando un'epoca complicata, non solo per le diverse emergenze che ci stanno capitando addosso, ma perché viviamo l'epoca della trasformazione digitale; quindi, abbiamo bisogno di fare un grande lavoro sulle persone. Le virtù di un'organizzazione passano attraverso la qualità del capitale umano. Essere qui a parlare col sindacato significa occuparci del benessere organizzativo delle nostre persone, che oggi è fatto di tante cose: retribuzione, formazione, competenze, capacità di essere attrattivi verso le nuove generazioni”. Così Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, a margine del suo intervento alla X Conferenza Nazionale di Confsal, in corso a Roma. “Abbiamo destinato un miliardo e mezzo di una tantum per il 2023, perché la legge di bilancio è stata tutta dedicata alle emergenze, in quanto, alla fine dell'anno scorso, avevamo la necessità di sostenere imprese e famiglie di fronte al dramma della crisi energetica. Adesso, nel def, ho ottenuto un passaggio nel quale mi si riconosce la necessità di reperire le risorse per il rinnovo dei contratti. Mi auguro di avviare presto questa fase di rinnovo contrattuale.”