Terminato il restauro delle mura di Ostia Antica

E' stato finalmente completato il restauro delle mura medievali che si affacciano su Piazza Ravenna nel borgo di Ostia Antica e sono stati rimossi i ponteggi. Delle strutture in tubo giunto, montate 12 anni fa per garantire l'incolumità pubblica che però, col passare del tempo, si erano deteriorate diventando esse stesse pericolose al punto da fare mettere a fine gennaio scorso ai residenti e agli esercenti del borgo un cartello con scritto: "Dramma: il provvisorio permanente".

In quella circostanza, per verificare lo stato delle mura e del ponteggio, i vigili urbani avevano interpellato i tecnici del Parco archeologico di Ostia Antica. L’impalcatura non apparteneva al Parco che però ha ritenuto di mettere in sicurezza con "somma urgenza" le mura e l’incolumità pubblica. I lavori, finanziati dal Parco archeologico di Ostia Antica, sono stati oggetto di una riunione della commissione Mobilità, Lavori Pubblici e Urbanistica del X Municipio.

"Abbiamo agito senza esitazione per tutelare una testimonianza di origine medievale e per garantire l’incolumità dei passanti. Oggi siamo in grado di restituire ai residenti e ai commercianti una Piazza Ravenna cui si accede, finalmente, in sicurezza", spiega Mariarosaria Barbera, direttore del Parco Archeologico di Ostia.

Il restauro adesso restituisce la sagoma della merlatura integra e riconoscibile. Le indagini endoscopiche rivelano i materiali posti all’interno della muratura, la tecnica costruttiva e lo stato di conservazione. Grazie agli esami diagnostici i tecnici del Parco completano la mappa delle lesioni strutturali che, senza un restauro, avrebbero potuto degenerare in caduta di materiali lapidei.

All’esterno del borgo, a ridosso delle porzioni di mura in proprietà privata, restano ancora alcune campate di ponteggio. Accordi con i proprietari sono in via di definizione, dopo gli incontri promossi dal Parco archeologico per illustrare agli interessati la normativa, la metodologia di intervento e i tempi previsti. Presto anche questa impalcatura sarà smontata.