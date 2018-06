Libri, 'L'incedere del gambero' presentato a Roma

Domani, alla 18, presso la 'Sala Saba Cafè' a Roma, l'Editore Viola presenterà il libro 'L'incedere del gambero - Riflessioni su un mondo che va all'indietro', di Nicola Mascolo che commenterà il testo con il pubblico. L'autore, napoletano di nascita ma trapiantato a Roma, nella sua esperienza lavorativa, sia di carattere tecnico che amministrativo, ha accumulato un'esperienza della quale oggi si avvale con gratitudine.

Durante la sua vita lavorativa ha subìto il fastidio di essere chiamato, impropriamente, ingegnere o dottore, per fortuna mai professore, ma non se ne è fatto un cruccio. A tutti è data la facoltà di esprimersi a proprio piacimento. Osservatore della politica e della sociologia, guarda disincantato l’Italia nella sua bellezza, vedendo la deriva e le mistificazioni della società contemporanea e, nel libro, tenta di intravedere le possibili soluzioni, non esaustive, per ridare all’Italia il giusto valore che le compete.