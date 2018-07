Bonus cultura anche nel 2018-2019

(Fotogramma)

"In questo momento la 18App non c'è perché il Consiglio di Stato l'ha cancellata". Venerdì prossimo la misura "andrà in Consiglio dei Ministri e quindi verrà prorogata per il 2018 e il 2019". Così il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, durante l'audizione di fronte alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, ha confermato il rinnovo del 'Bonus Cultura' anche per i prossimi due anni. "Per il 2018 rimarrà così com'è, non cambieremo nulla - ha aggiunto - Per il 2019 magari incominceremo ad introdurre alcuni correttivi".

Per Bonisoli il punto "è che abbiamo il dovere morale nei confronti del Paese e delle nuove generazioni di cercare di incentivare i giovani a consumare cultura". "Non è detto che la 18Appp riguardi solo i 18enni", ha aggiunto il titolare del Mibact, secondo cui ci potrebbero essere "delle forme differenziate di supporto, vanno coinvolte le industrie culturali". "Questa potrebbe essere una santa alleanza da mettere in campo. Penso anche che dobbiamo dare un'attenzione ai gruppi sociali più fragili", ha concluso Bonisoli.