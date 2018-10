I disegni di una bimba prodigio in mostra a Palazzo Lascaris

Foto dal sito del CR del Piemonte

Saranno esposti fino al 26 ottobre a Torino a Palazzo Lascaris i quaranta disegni originali di Maria Bargouthy, bambina siriana di 11 anni che vive a Damasco e che grazie alla passione per il disegno e la pittura, trasmessale dal padre, Basem Barghouty, professore di architettura all’Università di Damasco, dall’eta’ di sei ritrae paesaggi naturali, nature morte e persone, riuscendo a cogliere la bellezza anche in Siria, il suo Paese da molti anni martoriato dalla guerra. I suoi lavori più toccanti sono proprio quelli che riproducono il conflitto in Siria e il dramma dei rifugiati, come La bambina che cuce il mondo a colori, opera che ha dato il titolo alla mostra.

All'inaugurazione della rassegna, nata dalla collaborazione tra il Consiglio regionale il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Omegna hanno partecipato il presidente di Palazzo Lascaris, Nino Boeti, l'assessora regionale all'immigrazione Monica Cerutti, Sara Rubinelli assessore alla Cultura del Comune di Omegna, i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi di Omegna, con Alice De Stefano sindaco e Irene Bernasconi segretario comunale, lo zio e il cugino di Maria Barghouty, Abdel Salam Kharma e Basem Kharma.

"I nostri figli sono il nostro futuro, come anche i figli che vivono nei paesi in guerra come Maria - ha detto il presidente Boeti - questa bambina è riuscita a vedere il bello, a coltivare la speranza anche nei momenti più difficili. Facciamo nostro il suo messaggio di pace: lei cuce il mondo con i colori vivaci dei suo bellissimi disegni come un chirurgo ricuce la ferita al termine di un'operazione".

La mancanza di energia elettrica in Siria ishatnon ha reso possibile il collegamento con Maria via Skype, ma la ragazzina e’ comunque intervenuta con in breve messaggio registrato in cui ha ringraziato per l’iniziativa ed auspicato di poter presto venire in Italia. A lei il direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Salvatore Bitonti, ha conferito la Medaglia dell’Amicizia che è stata ritirata a Cecilia Pastore, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Gozzano.

I giovani di Omegna in questi mesi hanno cercato in ogni modo, purtroppo senza riuscirci, di conoscere personalmente Maria: per questo hanno coinvolto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco e il Comune di Omegna, all’interno del Festival Gianni Rodari, ha deciso di dare risalto a questa vicenda organizzando un concorso di scrittura di storie per ragazzi ispirati ai disegni di Maria, mentre l’illustratrice Giulia Orecchia ha raccontato con le immagini in mostra la storia dell’incontro virtuale tra Maria e i suoi coetanei omegnesi.