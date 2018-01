Neve e gelo sull'Italia

(Fotogramma)

Neve e freddo su tutta Italia. L'anno comincia con una fitta coltre bianca, che ha toccato tre metri d'altezza in Friuli, e nei prossimi giorni la situazione non migliorerà. "Per la giornata di domani, 3 gennaio - spiega l'assessore lombardo Simona Bordonali -, si prevede nevischio fino al tardo mattino sui rilievi alpini, poi fino alla serata nevischio debole neve sulle zone alpine e prealpine sopra i 600-800 metri di quota: attesi accumuli inferiori ai 10 centimetri sotto i 1200 metri, fino a 10-20 centimetri sopra i 1500 metri".

Turista muore travolta da onda

Maltempo e burrasca, sulla costiera amalfitana una turista veneta è morta travolta da un'onda. Un motopeschereccio a Catanzaro Lido ha rischiato di affondare, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre gli aliscafi sono fermi nel golfo di Napoli e i traghetti vanno a singhiozzo. Collegamenti marittimi in tilt anche in Sicilia. Sospese, rende noto la Siremar, alcune corse delle navi che collegano Milazzo alle Eolie, Trapani alle Egadi e Palermo a Ustica.

Prosegue l'allerta per il maltempo e burrasche per la Sardegna. Sull'isola soffiano venti di ponente e di maestrale, di burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell'isola con frequenti mareggiate. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza. Numerosi i disagi soprattutto sulle regioni sud occidentali dell'isola.