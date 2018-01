Papa battezza 34 bambini: "Se iniziano il concerto allattateli"

(Afp)

"Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per trasmettere la fede, da soli non possiamo farlo, è una grazia dello Spirito Santo, per questo portate qui i vostri figli, perché ricevano lo Spirito Santo. Ma la trasmissione della fede tocca a voi, e si può fare solo nel dialetto della famiglia, di papà e mamma, di nonno e nonna". Così Papa Francesco nell'omelia, pronunciata a braccio, durante la messa nella Cappella Sistina per il battesimo di 34 bambini, 16 maschi e 18 femmine.

"Poi verranno i catechisti, e svilupperanno questa trasmissione ma all'inizio si fa in dialetto - ha spiegato Francesco - Se manca il dialetto, se a casa non si parla il linguaggio dell'amore, questa trasmissione non si potrà fare".

"Il vostro compito - ha sottolineato Bergoglio rivolto ai genitori dei bambini - è trasmettere la fede e questo si fa con il dialetto della vostra casa".

"SE BAMBINI INIZIANO CONCERTO ALLATTATELI" - Sempre rivolto ai genitori dei piccoli, Francesco ha detto: "Se cominciano a fare il concerto è perché non sono contenti, non sono a proprio agio, non sono comodi, o hanno caldo o hanno fame. Se hanno fame allattateli, senza paura, dategli da mangiare. Anche questo è linguaggio d'amore".