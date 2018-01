Malore per 150 allievi della polizia penitenziaria

(Fotogramma)

Centocinquanta allievi della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte (Savona), frequentata da 274 diplomandi, si sono sentiti male ieri notte accusando forti dolori addominali e i sintomi di un’intossicazione.

"E' stato accertato che si è trattato di gastroenterite, ha colpito 150 ragazzi che sono stati curati sul posto con 14 casi sotto più stretta osservazione ma non in pericolo - spiega all'Adnkronos Michele Lorenzo segretario ligure del Sappe, sindacato di polizia penitenziaria - Sulla vicenda la macchina dei soccorsi ha funzionato bene, è stato attrezzato un mini-ospedale interno, ma abbiamo sottolineato l'importanza in una comunità così grande che conta 270 ragazzi provenienti da tutta Italia di istituire un presidio sanitario sul posto, che poteva intervenire e in ogni caso garantire assistenza nell'immediato".

"Sono ragazzi intorno ai 25 anni, molto giovani - continua Lorenzo - la maggior parte proveniente dalla Campania. Appartengono a un macro-corso di 1380 agenti distribuiti in tutta Italia. In mattinata sono stati inoltre effettuati i prelievi in cucina, l'origine dell'intossicazione non è alimentare ed è stato dato l'ok all'utilizzo delle cucine. Nell'eventuale ipotesi in cui l'origine fosse nell'acqua è arrivata per rifornimenti anche un'autobotte".