"Salvini sciacallo", rivolta web contro leader leghista

"Campagna elettorale sui corpi ancora caldi", "senza pudore", "sciacallo". A poche ore dal deragliamento del convoglio Trenord che ha causato morti e feriti, le dichiarazioni di Matteo Salvini fatte stamane in diretta dagli studi di Mattino Cinque - dove ha parlato di tagli sulla sicurezza e manutenzione da parte del Governo - infiammano i social e costano al leader leghista accuse di sciacallaggio a scopi elettorali. E a colpire molti fra quanti hanno commentato le parole di Salvini, quella che ad alcuni sembra essere un'omissione strumentale: nessuna parola infatti sulla gestione di Trenord da parte della Regione Lombardia, guidata dalla Lega.

"Non si sa ancora cos'è successo e Matteo Salvini accusa il governo. Una volta si diceva sei uno SCIACALLO ora - accusa Annina - diremo sei un Salvini. Non ha senso del pudore neppure davanti alle disgrazie". "Dite a Salvini - scrive ancora Cristina - che il trasporto locale è una responsabilità della regione, non del governo nazionale a cui dà la colpa per fare campagna elettorale anche sui morti e i feriti. In Lombardia la Lega governa da vent'anni", sottolinea.

Rincara la dose Daniele: "Ancora le persone incastrate nelle lamiere e già la polemica sul tweet di #trenord. E Salvini che già la butta in politica. Ma un briciolo di umanità?", si chiede. "Inconveniente tecnico per Trenord. Questo "inconveniente" ha un nome ed è DERAGLIAMENTO! Ci sono morti e feriti più e meno gravi. Per Salvini ovviamente la colpa è del Governo. Quando uno è sciacallo lo è sempre, pure davanti ai morti", continua Sara.

E se per Liam è "vergognoso Salvini che fa campagna elettorale su questa tragedia", Giacomo sottolinea: "Apprendo che Salvini ha deciso di fare campagna elettorale anche sull'incidente di Trenord a Pioltello, incolpando lo Stato per l'inefficienza dei servizi. Qualcuno gli dice che il trasporto ferroviario Lombardo lo gestisce la Lega da 23 anni?".

"Il tweet di TreNord è vergognoso, morti e feriti, considerati un inconveniente tecnico. Salvini - sentenzia Monica - è uno sciacallo miserabile". Della stessa opinione Homer che vede "già gli sciacalli su canale 5 che cercano di buttare dentro una tragedia nella loro campagna elettorale", una campagna elettorale, per Marta, fatta "sui corpi ancora caldi delle vittime. Che schifo".

"Il dolore per la morte di così tante persone è molto forte. Uscire la mattina e non tornare... Quanto alle responsabilità - accusa Verso il Fronte - parlino Maroni e Salvini che governano la Lombardia da anni. E parli il Governo che punta sull'alta velocità e dei pendolari non gli frega niente". E tra insulti e rabbia degli utenti, finisce nel mirino anche la compagna di coalizione di Salvini, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che stamane ad Agorà, commentando il disastro, ha colto l'occasione per parlare del superamento del tetto del 3% e conseguenti investimenti in infrastrutture. "L'unica cosa che tiene unito il centrodestra - commenta amareggiato fra gli altri Salvatore - è lo sciacallaggio #Salvini #Meloni #pioltello".