Rete ferroviaria: "Binario non doveva essere cambiato"

(Fotogramma)

"Sono cinque o sei anni che era stato rinnovato quel binario: normalmente la rotaia si cambia ogni 20-25 anni". Lo afferma Umberto Lebruto direttore della produzione di Rfi, intervistato su Radio 24, all'indomani del deragliamento del treno regionale dovuto, probabilmente, al cedimento di un pezzo di binario. Un incidente, un chilometro dopo la stazione di Pioltello, in cui hanno perso la vita tre donne e un centinaio di pendolari sono rimasti feriti.

"Ci sono punti singolari su tutta la rete dove noi mettiamo per scorta degli elementi, si chiama manutenzione correttiva, una scorta d'emergenza pronta sul posto, così in caso di necessità si ha già il pezzo sul posto. Adesso andremo a vedere se davvero era stato pianificato un intervento a stretto giro oppure no. Al momento non è così, su quel tratto di binario in particolare non c'erano lavori in atto", sottolinea.

Lebruto conferma che "L'11 gennaio siamo passati con la carrozza di diagnostica, con Diamante, non c'erano difetti importanti per cui occorreva fare degli interventi a stretto giro. Il giorno in cui è successo l'incidente, abbiamo reso disponibili alla polizia giudiziaria tutti i nostri piani di attività, hanno rilevato tutto ciò che avevamo pianificato, quindi adesso si tratta di capire e di leggere anche noi da parte centrale questi atti di cui ancora non siamo venuti in possesso".