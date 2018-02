Siberia 'de noantri'

(Foto Afp)

Italia nella morsa del gelido Burian che, come previsto, ha portato la neve fino a Roma. Una nevicata abbondante per la Capitale, durata diverse ore (Foto/Video), che non ha mancato di provocare diversi disagi e che potrebbe non rimanere un caso isolato, visto che per giovedì è attesa una nuova perturbazione. Neve anche a Napoli città con il Vesuvio che regala lo spettacolo del cono completamente bianco.

Il freddo proveniente dalla Siberia ha fatto e sta facendo crollare le temperature anche di 10-15 gradi in poche ore e sta portando la neve fin sui settori costieri. Nella giornata di oggi, si legge su 3bmeteo.com fiocchi bianchi potrebbero cadere su Pescara, Foggia, Avellino, Benevento, Potenza, Termoli e Campobasso. Successivamente il fronte di irruzione artica scenderà verso Sud.

Caos Roma - Nella Capitale, a causa della fitta nevicata, sono stati tantissimi i disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare nonostante la decisione di chiudere le scuole, l'invito dell'assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, a limitare gli spostamenti e l'attivazione del piano neve. Se la metropolitana non ha smesso di funzionare, bus e tram sono rimasti quasi fermi. Disagi anche nella circolazione ferroviaria, con ritardi medi di 120 minuti. Per agevolare la mobilità, l'amministrazione comunale ha deciso di disattivare le zone a traffico limitato in centro a Roma e Trastevere. Per colpa della neve anche a Roma Fiumicino e Roma Ciampino sono stati registrati disagi che pian piano sembra, almeno per quanto riguarda Ciampino, si stiano risolvendo.

Arriva l'esercito

Previsioni - Passato domani il giorno più freddo dell'inverno ma in parte soleggiato, da mercoledì ci sarà un addolcimento termico. Le correnti di Tramontana verranno gradualmente sostituite da quelle più tiepide e miti di Scirocco e Libeccio ma che accompagneranno giovedì una nuova perturbazione responsabile di neve in pianura al Nord e su parte del Centro in un primo momento fino in piano.