L'assessore: "In arrivo 'piano Marshall' per Roma"

(AdnKronos)

"Sono immagini che fanno sicuramente molta rabbia. Noi sappiamo bene e condividiamo i disagi che stanno sopportando i cittadini romani in questi giorni, ne siamo assolutamente consapevoli. Vogliamo però spiegare in maniera semplice quello che è accaduto sulle strade: la pioggia è penetrata sotto l'asfalto, poi con il ghiaccio causato dagli eventi atmosferici di questi ultimi giorni l'asfalto si è spaccato. Voglio rassicurare i cittadini sul fatto che noi stiamo intervenendo in maniera precisa e puntuale per ripristinare al più presto l'ordinaria viabilità". Lo ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, Margherita Gatta, al Tgr Lazio.

IL PIANO - Quanto al 'Piano Marshall' per le strade a cui è al lavoro il Campidoglio, Gatta ha spiegato che "si tratta di un piano di interventi straordinari sulla manutenzione stradale. Un piano che si è reso necessario dopo l'assenza totale di manutenzione stradale che questa città non ha da moltissimi anni, evidentemente non fatta dalle precedenti amministrazioni".

FINANZIAMENTI - In merito ai finanziamenti che il Campidoglio intende mettere in campo, l'assessore ha spiegato che "la sindaca ha mandato una nota a tutti i Municipi perché si faccia un check sulla situazione attuale delle strade di viabilità ordinaria o secondaria. Domani abbiamo un incontro con i Municipi per fare il punto della situazione e, in quell'occasione, stabiliremo quali sono le priorità, come dovrà essere avanzato questo piano e quindi saranno stanziate ulteriori risorse".

'STRADE NUOVE' - "Quella sulla manutenzione stradale - ha aggiunto - è sempre stata una delle prime attenzioni che questa amministrazione ha avuto tanto che abbiamo avviato il piano 'strade nuove', che però chiaramente per una città dall'estensione enorme come Roma non ha una visibilità evidente e immediata".