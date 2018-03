Roma in tilt per buche

Traffico in tilt a Roma, tra buche e strade chiuse. Un'ora e mezza per arrivare da Portonaccio a Trastevere. Deviazioni e file per strade dissestate. Caos in diverse parti del lungotevere. Code e difficoltà ad attraversare la Capitale. Spostarsi da Nord a Sud è un miraggio. Le principali arterie congestionate: dalla Cassia all'Ardeatina. Pure verso il litorale è emergenza: la via del Mare è intasata. Insomma, tutto fermo. 'Città chiusa'.

E i romani? Furiosi. In queste ore i cittadini della Capitale devono infatti fare i conti sia con le buche lasciate dal maltempo (VIDEO) ma anche con i cantieri di rifacimento del manto stradale in alcuni quartieri. E da ieri anche la chiusura del ponte Palatino, quello che collega il lungotevere Aventino al lungotevere Ripa, nei rioni Ripa e Trastevere. Risultato: città spaccata in due e circolazione fortemente congestionata.

Il ponte è stato chiuso a scopo precauzionale nella tarda serata di ieri per la flessione del giunto di dilatazione del ponte; i vigili del fuoco si sono recati sul posto per effettuare le verifiche. Diverse pattuglie della polizia di Roma Capitale si trovano in zona per incanalare il traffico sul lungotevere, ma i disagi per gli automobilisti persistono.

CONSOLARI - E ancora, sulla Pontina si rallenta verso Roma: da Aprilia sud a Pomezia nord per cantieri di rifacimento del manto stradale e più avanti dal Raccordo a viale Europa per traffico intenso. Le consolari, tutte trafficate in entrata a Roma: sulla Cassia da La Storta alla Giustiniana, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde, con ripercussioni sulla Nomentana bis da Colleverde a Marco Simone.

RALLENTAMENTI - Il traffico è intenso anche sulla Prenestina da Ponte di Nona a via dell’Acqua Vergine. Sull’Ardeatina il traffico è molto congestionato da Santa Palomba al Raccordo. Rallentamenti, inoltre, anche sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.

GRA - Caos non solo al centro. Anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma la circolazione è fortemente rallentata sull’intero anello: in carreggiata interna ci sono code dalla Cassia alla Roma-Fiumicino mentre in esterna dalla Cassia alla Nomentana. Lo riferisce Astral Infomobilità, precisando che vi è 1 km di coda anche sulla diramazione Roma sud dell’A1, da Torrenova al Raccordo, per un veicolo in fiamme. Molto congestionato tutto il tratto urbano della A24: 7 km di code da Settecamini alla Tangenziale est in direzione del centro.

RAMI PERICOLANTI - Inoltre, intervento dei vigili del fuoco di Roma per la rimozione di rami pericolanti su molti alberi ad alto fusto in via Cesare De Lollis. Sul posto due squadre con il supporto di un'autoscala. Per consentire le operazioni, la strada è stata chiusa sia ai veicoli che ai pedoni. Al momento non risultano feriti o auto coinvolte.