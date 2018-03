Impiccato al Verano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo si è suicidato impiccandosi nei giardini pubblici in piazzale del Verano, a Roma. A lanciare l'allarme, segnalando l'accaduto al 112, è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. La vittima è stata trovata con una corda al collo.

La vittima è un 24enne etiope, probabilmente senza fissa dimora. Secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, sarebbe stato riconosciuto da alcuni clochard come un saltuario frequentatore della zona. Dai primi accertamenti, l'uomo si è impiccato a un ramo usando un laccio e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. In ogni caso è stato disposta l'autopsia.