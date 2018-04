"Ti squaglio nell'acido", altra prof minacciata

Foto di repertorio (Fotogramma)

"Ma chi sei tu per dirmi di stare zitto?. Vuoi proprio andare all'ospedale?", dice all'insegnante aggiungendo: "Ti faccio squagliare nell'acido. Un nuovo episodio di bullismo contro un docente, dopo quello di Lucca, è stato immortalato con un video.

Il fatto è accaduto a Velletri. Anche in questo caso i compagni di classe hanno ripreso il ragazzino mentre risponde alla professoressa. La conversazione tra i due è un crescendo di botta e riposta, con lo studente che minaccia più volte la sua insegnante: "Vuoi vede' che te faccio caca' sotto? Me stai a provoca'".

Di fronte alla minaccia di chiamare la madre e anche il preside, il ragazzino non si scompone. Anzi, la tensione sale e tra parolacce e bestemmie si alza e va alla cattedra minacciandola. A quel punto la docente esce, presumibilmente per andare a chiamare il dirigente.

La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine. Sul filmato, diventato 'virale', che risale al dicembre 2016 e dura circa 10 minuti, i Carabinieri avevano inviato un'informativa in Procura. L'accusa ipotizzata dai pm è di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, gli inquirenti dovranno accertare le modalità con le quali è stato realizzato e diffuso in rete il video.