Si butta da cavalcavia, travolto da camion su A13

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incidente sull'A13 Bologna-Padova, stamattina, intorno alle 6.30. All'altezza del km 13,5 un mezzo pesante ha investito una persona. Sono in corso le verifiche da parte della polizia intervenuta sul posto ma dalle prime ricostruzioni, fa sapere Autostrade per l'Italia, pare che la persona investita si sia lanciata da un cavalcavia che in quel punto passa sopra all'autostrada.

Il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione di Padova, è rimasto chiuso per qualche ora a causa dell'incidente. Ora è stato riaperto. Sul posto, oltre al personale della Direzione III Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento Autostrade registra quattro chilometri di coda.