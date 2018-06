Migrante ucciso, in piazza la rabbia dei braccianti

Soumayala Sacko (Fotogramma)

Un gruppo di manifestanti, che stanno protestando nel giorno dello sciopero dei braccianti indetto dopo l'uccisione del maliano Soumayla Sacko nel vibonese, si è recato sotto al Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) dove, nell'area della tendopoli, viveva la vittima. "Ho dato la mia disponibilità a ricevere una delegazione - spiega all'Adnkronos il sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi - Condivido anche le loro ragioni e il loro stato d'animo, ma non ho risposte particolari da dare. Sono situazioni dolorose e preoccupanti".

Lo sciopero dei braccianti è stato proclamato dall'Usb dopo la morte dell'attivista Soumaila Sacko, il 29enne maliano ucciso sabato sera a colpi di fucile in provincia di Vibo Valentia. Erano in tre in località Ex Fornace, a San Calogero, quando ignoti hanno aperto il fuoco con un fucile, colpendo Sacko, morto una volta giunto in ospedale a Reggio Calabria, e ferendo gli altri due che erano con lui.