Mangiano tonno avariato e si sentono male

Mangiano tonno rosso avariato e si sentono male. Otto persone sono rimaste intossicate a Palermo. In sei si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale Cervello accusando malori tipici da intossicazione. Dopo gli accertamenti sono stati dimessi, ad eccezione di un uomo che è stato ricoverato a causa di complicanze cardiache. Altri due casi si sono registrati al Civico. Qui una donna e sua figlia sono arrivate intorno all'una di notte, accusando nausea e dolori. Anche loro hanno riferito ai sanitari di aver ingerito del tonno. Indagini sono in corso per risalire ai negozianti che hanno venduto il prodotto ittico avariato.