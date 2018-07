Si tuffano da barcone, morti 4 migranti

Foto di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Sarebbero quattro i migranti annegati perché si sono gettati in acqua dal barcone alla vista delle due navi di Guardia di Finanza e Frontex al largo di Linosa. E' quanto hanno raccontato alcuni testimoni, tra cui parenti delle vittime, agli inquirenti che da due giorni stanno ascoltando i naufraghi. Questo è il motivo per il quale undici migranti sono stati fermati per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Nella notte sono stati fermati gli 11 migranti ritenuti gli scafisti del barcone con a bordo 450 persone tra cui molte donne e tanti bambini. Gli undici sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri. Sono tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Agli uomini viene anche contestato il reato di morte come conseguenza di altro delitto.