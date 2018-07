Morta la donna travolta da Paolini

(Fotogramma)

È morta Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita nel tamponamento in A4 provocato dall'attore Marco Paolini. Ieri sera, secondo quanto riporta il quotidiano 'L'Arena', nell'ospedale Borgo Trento di Verona è stato dichiarato il decesso della donna.

Alessandra era stata ricoverata in condizioni disperate, dopo l'incidente di martedì scorso. Mentre l'amica che era alla guida della Fiat 500 tamponata dalla Volvo dell'attore bellunese, è ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Paolini aveva subito ammesso le sue colpe. Ora l'attore, inizialmente indagato per lesioni gravissime, dovrà rispondere di omicidio stradale.