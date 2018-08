Conte: "Tragedia Genova inconcepibile"

(Afp)

"Una tragedia immane, perché è veramente scioccante vedere lamiere, un ponte crollato con le vittime che sono state estratte. Adesso dovremo accertare le cause, occorrerà del tempo. Una tragedia del genere è inconcepibile in un sistema moderno come il nostro, in un Paese moderno, quindi dobbiamo anche cercare di capire come evitare che tragedie del genere possano verificarsi in futuro". Lo ha affermato ai microfoni del Tg1 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver visitato a Genova il luogo dove si è verificato il crollo del viadotto Morandi.

"Al momento il bilancio" delle vittime "è già molto elevato - ha ricordato Conte - 22 decessi, 16 feriti di cui 9 in codice rosso, ma purtroppo, da quello che ho potuto constatare, devo temere che ci possa essere qualche vittima ulteriore rispetto al bilancio sin qui accertato". Il premier ha avuto parole di apprezzamento per "la nostra macchina dei soccorsi", che è "collaudata, encomiabile". "Era importante venire qui - ha concluso Conte - a capire di persona che cosa è successo, fermo restando che adesso dovremo accertare le cause e occorrerà del tempo. Il mio pensiero commosso, a nome di tutto il governo, va alle vittime innanzitutto, ai loro familiari".