Terrore a Genova, crolla ponte sull'A10

(fonte Twitter /Polizia di Stato)

Terrore a Genova per il parziale crollo stamani di Ponte Morandi - il viadotto di un'altezza di quasi 50 metri sull'autostrada A10 che attraversa la Val Polcevera -, forse causato dal violento nubifragio che ha colpito la città questa mattina. Momenti di panico in autostrada nel tratto prima del crollo tra gli automobilisti rimasti bloccati sulla carreggiata. Si temono vittime. Il tratto autostradale è completamente bloccato. Sul posto i vigili del fuoco e 118. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ''operando in massa'' dopo il crollo. "Sono state attivate - twittano sull'account ufficiale - le squadre Usar e le unità cinofile'', specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in contatto con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e viene costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione che segue con la massima attenzione. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

"Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città". E' quanto scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli.

"Disastro a #Genova. Crolla il ponte autostradale. Stiamo cercando informazioni", scrive su Twitter Sergio Battelli, deputato ligure e tesoriere del M5S Camera, postando il video girato nei pressi del luogo in cui è avvenuto il crollo. "Le immagini che arrivano da Genova - ha poi aggiunto il deputato - sono terrificanti. Il crollo del ponte Morandi è una tragedia di proporzioni immani e prego che non ci siano vittime. Sto cercando di raggiungere la mia città e sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri Toninelli e Di Maio. Chiunque sia sul posto dia notizie".