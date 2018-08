Ponte della Scafa, mercoledì la riapertura

(Fotogramma)

Sarà parzialmente riaperto mercoledì il ponte della Scafa, chiuso qualche giorno fa a Fiumicino. "A seguito della prima convocazione in Regione del Tavolo tecnico sull'emergenza relativa alla chiusura del Ponte della Scafa - si legge in una nota della Regione Lazio - Astral ha comunicato che sono in corso gli approfondimenti tecnici sulla stabilità al fine di permettere entro la giornata di mercoledì prossimo la riapertura del ponte a senso unico alternato per i soli veicoli leggeri. Rimane comunque garantito il passaggio di ambulanze e auto mediche".

"Durante i lavori di consolidamento del Ponte della Scafa, per il quale ancora non è possibile stimare i tempi di realizzazione, verrà effettuato già nella giornata di sabato un sopralluogo tra i tecnici di Regione Lazio, Astral, Comune di Roma Capitale, Comune di Fiumicino e Genio Militare dell’Esercito, per valutare l’eventuale soluzione provvisoria di un ponte militare", conclude.

"Oggi pomeriggio in Regione ho preso parte, insieme al vicesindaco Di Genesio Pagliuca, a una riunione per affrontare l'emergenza legata alla chiusura del Ponte della Scafa - ha detto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - alla presenza tra gli altri del Municipio X, di Astral, dei vertici regionali, della Prefettura, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito e dei tecnici della Città metropolitana".

"Alla riunione - prosegue - è stato chiesto anche di valutare la possibilità di prevedere mezzi nautici per l'attraversamento del Tevere. Ha partecipato anche l'Esercito con cui si è concordato un sopralluogo sabato mattina per verificare la possibilità di realizzazione di un ponte militare che alleggerisca il traffico che si verrà a creare con il senso unico alternato. I nostri tecnici saranno presenti per fornire il loro supporto. La nostra città sta vivendo una situazione drammatica e che rischia di peggiorare con la riapertura delle scuole. Per questo chiediamo che l'attenzione da parte di tutti i soggetti in campo rimanga alta, al fine di ridurre il più possibile l'impatto dei disagi che si stanno vivendo. Continueremo a monitorare ogni giorno la situazione e informare i cittadini su ogni novità che riguarda il Ponte della Scafa", conclude.