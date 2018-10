Sicurezza stradale, Fontana: "Alcol e droga i nemici più pericolosi"

Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia (Fotogramma)

"Affrontare il tema degli incidenti stradali, sia in Italia che in Europa, impone di considerare il fatto che tra i comportamenti più pericolosi si annoverano la guida in stato di ebrezza e in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope". E’ quanto sottolinea il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, nel messaggio inviato al Moige, in occasione della presentazione del progetto ‘Mano al volante, occhio alla vita’ sulla sicurezza stradale, illustrato nella sede del Cnel.

Per tale motivo, spiega Fontana, "oltre ad attivare azioni di prevenzione specifica sul territorio, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Dpa, dipartimento per le politiche antidroga, e le forze dell’ordine con lo scopo di introdurre nuove misure organizzative, per ottimizzare le attività di accertamento su strada per la prevenzione del fenomeno".

Il ministro della Famiglia si rivolge direttamente ai giovani: "godete intensamente e in modo sano di ogni attimo della vostra vita e non scordate che le droghe, tutte le droghe, fanno male e sono nocive per la vostra salute, sono soltanto fonte di guai per voi e per chi vi sta vicino. La droga fa schifo", conclude Fontana.