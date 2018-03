Aereo russo si schianta in Siria

(Afp)

Un aereo da trasporto militare russo Antonov-26 si è schiantato in Siria mentre era in fase di atterraggio alla base russa di Hmeymim. A bordo c'erano 39 persone, tutti militari (33 passeggeri e sei membri dell'equipaggio). Nessuno di loro è sopravvissuto, ha precisato il ministero della difesa a Mosca, sottolineando che gli inquirenti seguono tutte le possibili piste ma ribadendo che l'aereo, che secondo fonti citate dall'agenzia Interfax arrivava da Aleppo, non è stato abbattuto e la prima spiegazione sullo schianto è un malfunzionamento tecnico.

Il presidente Vladimir Putin nella regione di Sverdlosk per una tappa della sua campagna elettorale è stato informato dell'incidente al telefono dal ministro della Difesa Sergei Shoigu, che gli ha comunicato le informazioni disponibili al momento, e ha espresso le sue condoglianze per i familiari delle vittime.