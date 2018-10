Atterraggio d'emergenza per 2 astronauti Soyuz

(AFP)

L'astronauta russo Alexey Ovchinin e il collega statunitense Nick Hague hanno effettuato con successo un atterraggio di emergenza in Kazakhstan, dopo un "problema al booster" del razzo Soyuz a bordo del quale erano diretti verso la Stazione spaziale internazionale. Lo riportano i media di stato russi. In precedenza, la Nasa aveva riferito che il problema era stato riscontrato poco dopo il lancio dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan.

La capsula dei due astronauti ha fatto ritorno sulla Terra con una "discesa balistica", vale a dire impiegando la sola forza di gravità. I due astronauti sono in "buone condizioni", ha reso noto la Nasa, e saranno sottoposti a esami approfonditi.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha istituito una commissione per indagare sull'incidente mentre Mosca ha sospeso tutte le missioni di astronauti nello spazio fino alla conclusione dell'inchiesta sul fallimento del lancio della Soyuz.