M5S, la 'Iena' Giarrusso al posto dell'ammiraglio

(fermo immagine da video sul profilo Facebook)

Sarà Dino Giarrusso, volto televisivo de 'Le Iene', a sostituire l'ammiraglio Rinaldo Veri come candidato M5S nel collegio Lazio 1-10 Roma/Quartiere Gianicolense. E' quanto si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle.

Dopo la defezione dell'ammiraglio, la deputata uscente Carla Ruocco (già capolista nel proporzionale) era stata designata come sostituta. Contattata dall'AdnKronos, Ruocco però afferma di non essere a conoscenza dell'ingresso di Giarrusso al suo posto: "Non so nulla, non mi è stato comunicato alcunché".

3MILA EURO - Intanto, parlando a 'La Zanzara' su Radio 24, il neo-candidato dice che "è un merito del Movimento 5 Stelle aver messo un tetto allo stipendio dei parlamentari. Guadagnerò credo 3mila euro al mese netti, a 'Le Iene' guadagnavo quasi il doppio. Da giornalista de 'Le Iene' pagavo un sacco di tasse, lavoravo solo per loro a parte qualche serata".

"All'inizio ho scelto di no - prosegue Giarrusso - ma sono bastate due settimane di campagna elettorale per dire: ho fatto una cazzata. Voglio partecipare, voglio servire il Paese. E' successa la cosa dell'ammiraglio e mi hanno richiamato. Il primo ad avere pensato a me è stato Max Bugani".

I TEMI - Di cosa si occuperà? "Di televisione, naturalmente. Per esempio Vespa dovrebbe avere meno spazio e poi deve decidere se è artista o giornalista. Potrebbe avere meno spazio di quello che ha avuto in questi anni".